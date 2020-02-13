Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей

Российское правительство финансово поддержит закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Соответствующая инициатива была поддержана на очередном заседании кабинета российских министров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал проблемы страны в том, что не у всех детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС) есть лекарства отечественного производства. Он отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы у детей не было таких проблем и добавил, что проблема требует системного решения.
Контролировать ситуацию с важными лекарствами Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и напомнил, что тема доступности лекарств была из главных в недавнем послании президента РФ Федеральному собранию.
Ранее мы сообщали о том, что законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ. Он будет регулировать порядок приобретения прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.
Видео: Правительство России / YouTube
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