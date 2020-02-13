Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей

Соответствующую инициативу на заседании правительства РФ поддержал премьер Михаил Мишустин.

Российское правительство финансово поддержит закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Соответствующая инициатива была поддержана на очередном заседании кабинета российских министров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал проблемы страны в том, что не у всех детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС) есть лекарства отечественного производства. Он отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы у детей не было таких проблем и добавил, что проблема требует системного решения.

Контролировать ситуацию с важными лекарствами Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и напомнил, что тема доступности лекарств была из главных в недавнем послании президента РФ Федеральному собранию.

Ранее мы сообщали о том, что законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ. Он будет регулировать порядок приобретения прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.

Видео: Правительство России / YouTube