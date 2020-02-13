Он вступит в законную силу в следующем году.

Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ. Он будет регулировать порядок приобретения прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. Об этом сообщили представители Росреестра.

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты прокомментировали чиновники

Сейчас в России не зарегистрировано более 3,5 млн подобных территорий с уже созданными постройками. Амнистия позволит облегчить оформление документов для 4,5 млн автовладельцев. Новый порядок будет введен с 2021 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморском районе начался снос гаражей. Петербуржец протестует с помощью гранаты и автомата.