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Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ

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Он вступит в законную силу в следующем году.

Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ. Он будет регулировать порядок приобретения прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. Об этом сообщили представители Росреестра.

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты

прокомментировали чиновники

Сейчас в России не зарегистрировано более 3,5 млн подобных территорий с уже созданными постройками. Амнистия позволит облегчить оформление документов для 4,5 млн автовладельцев. Новый порядок будет введен с 2021 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморском районе начался снос гаражей. Петербуржец протестует с помощью гранаты и автомата.

Теги: гаражи, гаражная амнистия, правительство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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