Мишустин поручил перепрофилировать больницы в моногородах и закрытых административных единицах.

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом, - сказал глава кабинета министров.

Часть от выделенных средств пойдёт медикам в клиниках, которые учреждены силовыми и правоохранительными ведомствами. Также Мишустин поручил перепрофилировать больницы в моногородах и закрытых административных единицах в учреждения для лечения больных с коронавирусом. По словам премьера, будет создано 630 таких мест.

При этом Мишустин отметил, что в регионах пациенты с другими диагнозами не должны оставаться без внимания.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики.