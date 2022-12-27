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Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам

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Михаил Мишустин рассказал о выделении средств на развитие инфраструктуры.

Российское правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам. Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин, который выступил перед коллегами на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Чиновник пояснил, что средства будут направлены на финансирование инфраструктуры. Эксперт отметил, что специалистами подготовлены исполнители заказов, а также ответственные приемщики, которые должны проверить объекты на этапе сдачи их в эксплуатацию. Эти вопросы находятся в зоне ответственности вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры. Это и создание фортификационных сооружений, их инженерное оборудование. Необходимое финансирование на это выделено. В том числе почти 34 миллиарда рублей на дотации пограничным с Украиной регионам.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: для металлургической промышленности разработана стратегия развития отрасли до 2030 года.

Фото и видео: Telegram / Правительство России

Теги: дотация, кабмин, михаил мишустин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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