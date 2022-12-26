Мишустин: для металлургической промышленности разработана стратегия развития отрасли до 2030 года

Для металлургической промышленности разработана стратегия развития отрасли до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами.
По его словам, стратегия определяет цели и задачи металлургической промышленности. Мишустин подчеркнул, что она направлена на стимулирование внутреннего спроса, переориентацию экспорта на альтернативные зарубежные рынки.
Стратегия развития отрасли предполагает расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры, оптимизацию налоговой нагрузки, а также обеспечение сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами.
Ранее Хуснуллин доложил о результатах развития дорожной отрасли в 2022 году.
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