За счет федерального бюджета была обеспечена реализация мероприятий на сумму 1,7 трлн рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о результатах развития дорожной отрасли в 2022 году. Об этом он сообщил на совещании правительства.

По словам Хуснуллина, за счет федерального бюджета была обеспечена реализация мероприятий дорожной деятельности на сумму 1,7 трлн рублей. Более 430 млрл рублей из этой суммы направлено на поддержку регионов страны. Это помогло построить и реконструировать более 1,2 тыс. км дорог.

Также вице-премьер отметил, что по итогам года открыли 106 км автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в четырех регионах.

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