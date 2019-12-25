Помогать компаниям обеспечивать медицинское обслуживание вахтовиков правительство рекомендует региональным властям.

Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за COVID-19. Временные правила для фирм, которые используют вахтовый метод в работе, опубликованы на сайте кабинета министров.

По ним работник будет временно находится в обсерваторе до начала рабочего процесса, как ранее рекомендовал Минтруд. Продолжительность вахтовой смены увеличивается с согласия сотрудника.

Помогать компаниям обеспечивать медицинское обслуживание вахтовиков правительство рекомендует региональным властям.

Меры против распространения эпидемии должны быть приняты на рабочих местах и в местах для отдыха, а также при доставке сотрудников на производственный объект и при отправлении их обратно.

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