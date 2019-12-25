Какие изменения ждут россиян с 1 мая

В начале нового месяца в России могут отменить режим самоизоляции, сделать прибавку к пенсии и снизить пошлины на нефть.

Когда снимут режим самоизоляции

Через несколько дней наступит последний месяц весны. Самым долгожданным и ожидаемым событием для жителей России станет возможное снятие режима самоизоляции. Предварительно президент ввел ограничения до 30 апреля.

В период режима самоизоляции россиянам нельзя покидать свои дома без крайней необходимости. В список исключений входит поход в ближайший магазин или аптеку, а также поездка на работу, обращение за экстренной помощью, выгуливание животных. До 30 апреля в России закрылось множество культурно-досуговых заведений, салоны красоты, общепит, запрещены массовые мероприятия. Не исключено, что ограничения могут продлить на май.

Перерасчет социальных выплат в мае 2020 года

В Пенсионном фонде РФ пообещали провести перерасчет социальных доплат в мае. В результате пенсии у неработающих пенсионеров будут доведены до актуального прожиточного уровня. Затем будет проведена дополнительная индексация. Положительные изменения ощутят на себе около 6,5 млн российских граждан.

Надбавки к пенсии также ждут ветеранов Великой Отечественной войны. С 1 мая размер их выплат вырастет от 15 до 20%. Надбавки получат люди, служившие в регулярной советской армии во время ВОВ. Также увеличатся выплаты для работников силовых структур, получивших ранения в детском возрасте, и у тех, кто воевал в рядах "подполья". Кроме того, на привилегии могут рассчитывать разведчики и обладатели медали "За оборону Ленинграда". В среднем их пенсии увеличатся на 9,5 тысяч рублей.

Налог на тунеядство

Эти изменения будут внедрять в России в течение следующих 10 лет. Налог на тунеядство – это ничто иное, как новая мера борьбы российского правительства с гражданами, которые отказываются работать на государство (иными словами, получают зарплату в конвертах).

По предварительным данным, налог на тунеядство будет составлять весьма значительную сумму. В случае если гражданин более полутора лет был неофициально устроен, он должен будет заплатить 21 400 рублей налога. Чтобы оспорить это решение, необходимо будет представить документы, подтверждающие наличие постоянного места работы.

В случае несвоевременной оплаты налог будет облагаться штрафными санкциями. За один день "просрочки" придется отдать еще 0,2% от общей суммы начисленного налога.

Другие изменения

С 1 мая у россиян перестанут брать комиссии за быстрые банковские переводы. Центробанк решил ограничить размер комиссии для того, чтобы поддержать граждан в нелегкое экономическое время. Так, переводы до 100 тысяч рублей станут бесплатными.

В начале следующего месяца пошлина на нефть понизится до 6,8 долларов за тонну. Налог на экспорт товарного бензина уменьшится до двух долларов, прямогонного до 3,7.

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