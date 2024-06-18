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Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

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По словам Мишустина, величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год.

Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год. Мишустин отметил необходимость четко выполнять социальные обязательства, чтобы реализовать поставленную президентом национальную цель развития.

Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин назвал отечественное машиностроение главным драйвером экономического роста.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, прожиточный минимум
Категории: Лента новостей, Новости России,

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