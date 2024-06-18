Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

По словам Мишустина, величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год.

Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год. Мишустин отметил необходимость четко выполнять социальные обязательства, чтобы реализовать поставленную президентом национальную цель развития.

Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин назвал отечественное машиностроение главным драйвером экономического роста.

Видео: Правительство России