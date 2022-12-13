Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей

Данное решение должно наладить сбыт и переработку продукции.

Правительство России увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Предприниматели, которые реализуют проекты в молочном и мясном скотоводстве, будут получать до 7 млн рублей. Для животноводов, работающих в сельхозкооперативах, размеры грантов увеличат до 8 млн рублей. Также до 5 млн рублей смогут получить аграрии, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов.

Мишустин отметил, что увеличение размера грантов позволит наладить сбыт и переработку продукции, а также увеличить количество рабочих мест в сельской местности.

Ранее Мишустин заявил, что Россия не допустила негативного развития в экономике

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