Кабмин разрешил компаниям отправлять за границу сырье, не востребованное на внутреннем рынке.

Российское федеральное правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов. Соответствующие данные предоставлены в социальных сетях сотрудниками пресс-службы кабинета министров. Известно, что власти решили увеличить объем квоты на вывоз данных категорий товаров за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная мера позволит участникам профильной экономической отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке.

Таким образом кота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит министерство по промышленности и торговли. Решение правительства будет действовать до 31 декабря 2025 года. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты на данный момент пошлина составляет пять процентов, но не менее 15 евро за каждую тонну, сверх этого – пять процентов, но не менее 290 евро за тонну.

Фото: Правительство России