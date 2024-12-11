Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы

По словам Мишустина, при формировании документа учтены поручения главы государства.

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, при формировании документа учтены поручения главы государства, в том числе по поддержке участников СВО. Мишустин отметил, что им и дальше будет предоставляться медицинская помощь без очереди. Также премьер-министр подчеркнул, что благодаря реализации утвержденной программы повысится доступность санаторно-курортного лечения для граждан.

Ранее мы сообщали, что Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.

Видео: Правительство России