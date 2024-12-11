Глава правительства подчеркнул важность скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Комиссия сформирована по поручению президента России Владимира Путина. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен глава МЧС РФ Александр Куренков. Мишустин подчеркнул важность скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья. Он также призвал членов комиссии сделать все, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов.

Ранее Мишустин пожелал "Автовазу" занять достойное место на авторынке.

Видео: Минобороны России