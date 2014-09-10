Мишустин пожелал "Автовазу" занять достойное место на авторынке

Премьер встретился в Доме Правительства с Максимом Соколовым.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем "Автоваза" Максимом Соколовым в Москве. В кабинете министров пожелали отечественному автоконцерну занять достойное место на автомобильном рынке, несмотря на нарастающую там конкуренцию. Чиновник объяснил коллеге, что в том случае, если отечественная компания предложит потребителям достойное качество транспортных средств, то люди с удовольствием будут их покупать и использовать.

Главное, чтобы автомобили были качественные. Непростая конкуренция сейчас на рынке автомобилей, в том числе из дружеских стран. Я хочу пожелать "Автовазу" свое достойное место справедливо занять. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин провел стратегическую сессию по развитию "Почты России".

Фото и видео: Правительство России