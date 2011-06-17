По словам главы правительства, "Почта России" выполняет важные социальные задачи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию "Почты России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Мишустина, "Почта России" выполняет важные социальные задачи. Он подчеркнул, что благодаря почтовому оператору граждане могут оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и интернет-заказы. Премьер-министр отметил, что за последние четыре года количество электронных почтовых отправлений увеличилось в 2,5 раза. Мишустин призвал продолжать расширять практику применения электронных сервисов.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжает работу по строительству федеральных, региональных и местных дорог.

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