Правительство продолжает работу по строительству федеральных, региональных и местных дорог

На эти цели выделя еще свыше 46 млрд рублей.

Правительство России продолжает работу по строительству и приведению в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных дорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, дорожный комплекс оказывает серьезное влияние на развитие и инвестиционную активность многих отраслей. Глава правительства подчеркнул, что от качества трасс и сопутствующей инфраструктуры зависит безопасность людей. На эти цели выделя еще свыше 46 млрд рублей.

Ранее правительство окажет адресную поддержку регионам, реализующим проекты комплексного развития территорий.

Видео: Правительство России