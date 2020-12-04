Правительство окажет адресную поддержку регионам, реализующим проекты комплексного развития территорий

Правительство России окажет адресную поддержку регионам, реализующим проекты комплексного развития территорий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.
По его словам, помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития. Глава правительства подчеркнул, что средства субсидии можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям.
Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее мы сообщали, что правительство направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медицинских работников.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все