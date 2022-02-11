Правительство направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медицинских работников

Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Правительство России дополнительно направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

По его словам, деньги направят на выплаты порядка 26 тыс. квалифицированным медработникам. Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Мишустин отметил, что данная инициатива поможет успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране.

Ранее Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры.

Видео: kremlin.ru