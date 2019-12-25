Документ прописывает сроки обращения посетителя за возвратом.

Правительство утвердило правила возврата билетов на культурные мероприятия. Соответствующее постановление появилось на сайте кабмина.

Документ прописывает сроки обращения посетителя за возвратом, их рассмотрения и возврата средств. Также указан перечень документов, которые необходимо предоставить.

Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ольга Любимова, министр культуры России

В постановлении прописано, что клиент сможет вернуть 100% стоимости билетов, если подаст его не позднее дня проведения мероприятия. Также он сможет вернуть всю сумму в случае болезни, смерти члена семьи или родственника.

Ранее мы писали, что правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка.

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