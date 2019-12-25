Пособие полагается семьям до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года.

Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка. Об этом рассказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

На новую программу выплат для семей, в которых родился третий ребёнок, выделят 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги поступят в 36 регионов.

- В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. - Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить свои обязательства перед теми многодетными семьями, которым нужна социальная поддержка.

Отмечается, что решение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка было принято в связи с тем, что в стране растёт количество получателей. Это должно поддержать семьи с низким уровнем дохода, а также мотивировать семьи улучшать демографическую ситуацию.

Пособие полагается семьям до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года.

Ранее Мишустин объяснил заявлении о несправедливом сборе налогов.

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