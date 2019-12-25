Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка. Об этом рассказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
На новую программу выплат для семей, в которых родился третий ребёнок, выделят 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги поступят в 36 регионов.
- В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. - Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить свои обязательства перед теми многодетными семьями, которым нужна социальная поддержка.
Отмечается, что решение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка было принято в связи с тем, что в стране растёт количество получателей. Это должно поддержать семьи с низким уровнем дохода, а также мотивировать семьи улучшать демографическую ситуацию.
Пособие полагается семьям до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года.
Ранее Мишустин объяснил заявлении о несправедливом сборе налогов.
Фото: pixabay.com
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