Опубликован производственный график на следующий год.

Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров РФ. Согласно опубликованному документу (производственному календарю), новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - проводиться с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году. пресс-служба кабмина РФ

Известно, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены чиновниками на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена властями на понедельник 7 марта.

Напомним, что в феврале следующего года граждане РФ будут отдыхать 23 числа, а в марте - с 6 по 8 числа так как выходной с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта.

Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11-13 июня и 4-6 ноября. В 2022 году 31 декабря будет выходным, так как он выпадает на субботу.

Кабмин утвердил список услуг для получения "спортивного" налогового вычета.

Фото: Правительство России

