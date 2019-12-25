Кабмин утвердил список услуг для получения "спортивного" налогового вычета

Социальная льгота будет предоставляться с января 2022 года.

Кабинет министров России определил перечень услуг, при оплате которых со следующего года россияне смогут получать налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом. Об этом информирует пресс-служба Правительства РФ.

В данный список вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, а также разработка тренировочных планов и программ занятий физической культурой. Уточняется, что для получения вычета требуется, чтобы организация, которая предоставляет услуги, была включена в специальный перечень.

Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету. из сообщения кабмина РФ

"Спортивный" вычет можно будет получить в том случае, если максимальная сумма годовых затрат на услуги составила 120 тысяч рублей. Таким образом граждане РФ смогут вернуть обратно до 15,6 тыс. рублей ежегодно. Оформление вычета будет происходить через работодателя или налоговую инспекцию. Отмечается, что его смогут также оформить родители за своих несовершеннолетних детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных.

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