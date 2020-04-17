Размер пособия - 12 130 рублей.

Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Согласно документу, граждане России, которые потеряли работу после 1 марта и встали на учёт на службу занятости, с апреля по июнь будут получать максимальное пособие — 12 130 рублей.

Для семей, в которых родители временно потеряли работу, предусмотрена выплата в размере трёх тысяч на одного несовершеннолетнего ребёнка.

Ранее Мишустин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса.