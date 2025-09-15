Правительство утвердило комплекс мероприятий для модернизации дорог

Михаил Мишустин сообщил о работе над достижением целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Российское федеральное правительство утвердило комплекс мероприятий, необходимых для роста эффективности модернизации дорог в стране. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в Москве. Чиновник объяснил, что в целях увеличения показателей эффективности обновления объектов разработан комплекс мероприятий, а также утвержден план по их реализации. Власти рассчитывают достичь целей, указанных в пятилетнем по сроку национальном проекте "Инфраструктура для жизни". По мнению Михаила Мишустина, транспорт и логистика являются той основой и базой, необходимые для повышения экономической активности.

Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны - с такими разнообразными климатическими и погодными условиями. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабмина добавил, что комфорт и безопасность важны для любого жителя страны. Их можно обеспечить за счет качественных, подходящих под современные требования дорог и магистралей. Михаил Мишустин обратился к вице-премьеру России Марату Хуснуллину с просьбой держать вопросы дорожных мероприятий на личном контроле.

Фото и видео: Правительство России