Мишустин: некоторое охлаждение экономики России было неизбежно

Некоторое охлаждение экономики России было неизбежно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы правительства, ВВП сохранил положительную динамику. Он подчеркнул, что период первых антикризисных решений пройден. Также Мишустин отметил, что ряд ниш в российской экономике был оперативно заполнен благодаря быстрому расширению внутреннего производства.

По всей стране запускаются масштабные проекты, требующие системной работы и, конечно, серьезных ресурсов. Основным локомотивом роста в промышленности по-прежнему остается обрабатывающий сектор.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что России нужны инновации в промышленности.

Видео: Правительство России