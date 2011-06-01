Правительство упростило получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации

Возможность воспользоваться средствами по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе.

Правительство России упростило получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомним, что с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Теперь по договоренности гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено.

По словам Мишустина, сумма первого платежа может включать в себя весь объем представленной льготникам субсидии. Возможность воспользоваться средствами по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ.

Видео: Правительство России