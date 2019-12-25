Правительство рекомендовало назначить Михаила Полубояринова главой "Аэрофлота"

Правительство предложило назначить на пост генерального директора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова, рассказал телеканал 360.
Директива в совете директоров подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым, ее направят в "Аэрофлот" в ближайшее время. Голосование за нового главу авиакомпании пройдет на ближайшем заседании.
Напомним, что Полубояринов вошел в совет директоров "Аэрофлота" в 2017 году. В компании он ранее работал в 2000–2009 годах главным бухгалтером и заместителем гендиректора.
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Фото: Piter.TV
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