Правительство рекомендовало назначить Михаила Полубояринова главой "Аэрофлота"

Полубояров был гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании.

Правительство предложило назначить на пост генерального директора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова, рассказал телеканал 360.

Директива в совете директоров подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым, ее направят в "Аэрофлот" в ближайшее время. Голосование за нового главу авиакомпании пройдет на ближайшем заседании.

Напомним, что Полубояринов вошел в совет директоров "Аэрофлота" в 2017 году. В компании он ранее работал в 2000–2009 годах главным бухгалтером и заместителем гендиректора.

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Фото: Piter.TV