Очевидцы слышат звуки взрывов и видят вспышки.

Правительство региона: над Белгородом работает система ПВО. Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба местной администрации. Известно, что региональная защитная система включилась в ночное время. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии и видео, на которых можно увидеть следы вспышек, а также услышать звуки, напоминающие взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заметил, что накануне в небе над городом были слышны звуки, похожие на взрывы. Позже на территории села Старая Нелидовка произошло возгорание. Воспламенился склад с Боеприпасами.

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии.

Фото и видео: Telegram / Жесть Белгород