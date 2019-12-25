Экспертизу не потребуется проводить и для строительства зданий органов власти и местного самоуправления.

Правительство разрешило застроить Байкал. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Сообщается, что возле озера можно строить многоквартирные жилые дома без проведения экологической экспертизы. Также разрешено возведение образовательных учреждений, больниц, домов престарелых и объектов специального жилого фонда.

Экспертизу не потребуется проводить и для строительства зданий органов власти и местного самоуправления.

Ранее Байкал включили в список озер, в которых повышается температура воды.