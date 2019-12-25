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Правительство разрешило переносить сорвавшиеся из-за COVID-19 туры по программе кешбэка
Сегодня, 14:17
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matveyvn

Правительство разрешило переносить сорвавшиеся из-за COVID-19 туры по программе кешбэка

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Точный срок должны согласовать турист и юридическое лицо.

Правительство разрешило переносить сорвавшиеся из-за COVID-19 туры по программе кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что новое правило будет действовать на тех территориях, куда планировали отправится граждане, если там введёны режим повышенной готовности или ЧС.

Точный срок должны согласовать турист и юридическое лицо. Поездка по новой дате должна окончиться не позднее 31 декабря 2021 года. 

Ранее мы писали, что в Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя.

Теги: кэшбэк, правительство, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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