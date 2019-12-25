Правительство разрешило переносить сорвавшиеся из-за COVID-19 туры по программе кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что новое правило будет действовать на тех территориях, куда планировали отправится граждане, если там введёны режим повышенной готовности или ЧС.
Точный срок должны согласовать турист и юридическое лицо. Поездка по новой дате должна окончиться не позднее 31 декабря 2021 года.
Ранее мы писали, что в Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя.
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