Точный срок должны согласовать турист и юридическое лицо.

Правительство разрешило переносить сорвавшиеся из-за COVID-19 туры по программе кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что новое правило будет действовать на тех территориях, куда планировали отправится граждане, если там введёны режим повышенной готовности или ЧС.

Точный срок должны согласовать турист и юридическое лицо. Поездка по новой дате должна окончиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Ранее мы писали, что в Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя.