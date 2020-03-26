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Сегодня, 14:52
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Правительство разработало проект закона, разрешающий ввести режим ЧС из-за эпидемии

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Там хотят дописать, что ЧС может возникнуть и из-за распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Правительство разработало проект закона, разрешающий ввести режим ЧС из-за эпидемии. Об этом сообщили в Государственной Думе, на сайте которой опубликован документ.

Правительство предложило дополнить закон "О защите населения от Чрезвычайных ситуаций". Там хотят дописать, что ЧС может возникнуть и из-за распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Правительству при ЧС разрешат координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ.

Видео: YouTube / ParlamentRu

Теги: закон, коронавирус, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

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