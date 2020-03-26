В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Дмитрий Песков не считает вопрос о введении ЧС по стране уместным.

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в России. Дмитрий Песков не считает вопрос о введении ЧС по стране уместным. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил на встрече с журналистами.

Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто ситуация гораздо лучше чем во многих странах прокомментировал спикер

В Кремле уверены, что отсутствие эпидемии связано с жесткими мерами, которые принимает правительство. Дмитрий Песков добавил, что президент решил заранее ввести каникулы как "заблаговременную меру" борьбы с инфекцией. Она нужна для того, чтобы воспрепятствовать распространения коронавируса внутри страны.

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели.

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