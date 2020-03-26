Россияне не будут работать с 30 марта по 5 апреля.

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков напомнил журналистам, что Владимир Путин назвал точные даты проведения нерабочей недели. Он заметил, что в настоящее время никаких решений о необходимости продления каникул нет.

Пока никаких оснований для предположений у нас нет прокомментировал чиновник

По словам главы государства, неделя с 30 марта по 5 апреля считается выходной. Россиянам не придется работать, но они сохранят зарплату за этот период. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса по стране.

Студентам предоставят каникулы с 28 марта по 5 апреля.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN