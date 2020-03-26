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Студентам предоставят каникулы с 28 марта по 5 апреля

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Для негосударственных вузов, то для них эта мера носит рекомендательный характер.

Студентам предоставят каникулы с 28 марта по 5 апреля. Соответствующий приказ выпустило Минобрнауки России.

Отправить студентов на каникулы решил министр Валерий Фальков для профилактики коронавируса. Что касается негосударственных вузов, то для них эта мера носит рекомендательный характер.

Также в этом году из-за COVID-19 изменятся правила поступления в университеты и институты. Например, документы в ВУЗ можно будет подавать дистанционно — через сервис "Поступи в вуз онлайн".

Ранее Путин объявил, что следующая неделя будет полностью выходная.

Видео: YouTube / Валерий Фальков

Теги: вузы, каникулы, коронавирус, студенты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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