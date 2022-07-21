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Правительство рассматривает вопрос о стандартизации программного обеспечения для медучреждений

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Михаил Мишустин оценил разработки "Аксиона".

Российское правительство рассматривает вопрос о стандартизации отечественного программного обеспечения для медицинских учреждений. Об этом во время своего рабочего визита на предприятие "Аксион" рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он оценил, что концерн производит не только специальную технику, но и также софт для ее работы, а также программные продукты для врачей и пациентов. Чиновник попросил руководство учреждения передать ему предложения по стандартизации ПО, которые будут рассмотрена на заседании кабмина.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: аксион, кабмин, михаил мишустин, отечественное по, программное обеспечение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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