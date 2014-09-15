Минтруд подготовил изменения в порядок предоставления материнского капитала

Антон Котяков и Михаил Мишустин рассказали о предложениях по упрощению использования маткапитала гражданами.

Российское министерство по труду и социальной политике подготовило изменения в порядок предоставления материнского капитала. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Котяков, выступая на заседании кабинета министров. Он напомнил коллегам о том, что за все время действия данной государственной программы, маткапитал получили около 12,5 миллионов семей по стране. С помощью денежной поддержки почти 8 миллионов родителей смогли купить жилье, а еще 1,4 млн человек оплатили детям образовательные услуги.

Родителям больше не нужно будет предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг. Специалисты Пенсионного фонда будут запрашивать все необходимые сведения у образовательных организаций. пресс-служба кабмина РФ

Получить сертификат на маткапитал можно в течение пяти дней в проактивном режиме. Направить денежные средства на погашение ипотеки можно из банковского приложения. Для этого не требуется обращаться в Пенсионный фонд. С текущего года россияне имеют возможность направить маткапитал на оплату услуг по высшему образованию ребенка, посещение кружков или частного детского сада. На текущий момент ПФР заключил порядка 26 тысяч соглашений с образовательными организациями, которые не будут требовать справок от граждан при оплате маткапиталом.

Напомним, что Минтруд России предложил для защиты прав граждан страны работать со средствами маткапитала только тем потребительским кооперативам, которые отвечают требованиям Центробанка. Кабмин рассчитывает упростить процедуру оплаты обучения с помощью материнского капитала.

Программа компенсации МСП за использование системы быстрых платежей продлена до конца 2022 года.

Фото и видео: Правительство России