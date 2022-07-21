Программа компенсации МСП за использование системы быстрых платежей продлена до конца 2022 года

Глава кабмина РФ рассказал о том, что СБП создает альтернативу в сфере оплаты.

Российское правительство продлит до конца 2022 года компенсацию расходов малому бизнесу на использование отечественной СБП (системы быстрых платежей). Соответствующее заявление сделал в рамках заседания кабинета министров. Михаил Мишустин напомнил о том, что данная программа реализуется по поручению российского лидера.

По ней небольшим магазинам и предприятиям, компаниям, кафе, ресторанам возмещается банковская комиссия при оплате потребителями их товаров и услуг… Рассчитываем, что продление программы позволит оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина РФ подчеркнул, что общественный и предпринимательский интерес к данному инструменту растет. При этом соответственно увеличивается количество компаний, которые принимают участие в СБП. Михаил Мишустин напомнил о том, что в конце 2021 года правительство уже продлевал действие программы. По мнению премьера, СБП удобен как для бизнеса, так и для потребителей. Он создает альтернативную услугу по оплате к традиционным расчетам с банковскими картами.

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Фото и видео: Правительство России