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Мишустин: влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить

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По итогам пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне.

Влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по транспорту.

Глава правительства отметил, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне. Рост составил 1,8%.

Также Мишустин заявил, что удалось сохранить воздушный флот в объеме 1200 самолетов. Некоторые из них продолжают летатть за рубеж.

Ранее Мишустин призвал создавать конкурентную среду в строительстве.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, санкции, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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