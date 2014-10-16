Мишустин: влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить

Влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по транспорту.
Глава правительства отметил, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне. Рост составил 1,8%.
Также Мишустин заявил, что удалось сохранить воздушный флот в объеме 1200 самолетов. Некоторые из них продолжают летатть за рубеж.
Ранее Мишустин призвал создавать конкурентную среду в строительстве.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все