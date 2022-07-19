Мишустин призвал создавать конкурентную среду в строительстве

Глава кабмина РФ рассказал о важных направлениях в работе над улучшением качества жизни граждан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал повышать профессионализм и создавать конкурентную среду в сфере строительства. Соответствующее заявление сделал премьер-министр в рамках открытия стратегической сессии по профильным вопросам, включающим также ЖКХ. Также важнейшими направлениями в работе кабинета министров премьер страны считает профессионализм всех участников рынка, безопасность строительства объектов, привлечение квалифицированных специалистов, формирование крепкой научной базы.

Нужно работать над созданием в отрасли справедливой конкурентной среды. Без конкуренции очень сложно здесь добиться успехов… Все это важнейшие направления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России считает, что обеспечить комфортные условия для проживания населению страны помогут исправно работающие инженерные сети, а также коммуникации. Михаил Мишустин добавил, что в данной сфере скопилось много проблем, требующих оперативного решения.

Мишустин: основные процедуры в строительстве нужно перевести в "цифру".

Фото и видео: Правительство России