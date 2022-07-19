Мишустин: основные процедуры в строительстве нужно перевести в "цифру"

Глава кабмина России рассказал о том, к чему приведет перевод предоставления услуг в электронный вид.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что основные процедуры в строительстве нужно перевести в "цифру" (электронный вид или цифровизация). Руководитель кабинета министров на стратегической сессии по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По мнению премьер-министра страны, такое решение позволит увеличить уровень прозрачности в сфере.

Важным направлением для строительной отрасли является ее системная трансформация, и в том числе за счет внедрения цифровых инструментов с использованием отечественных технологий. Для большей прозрачности нужно перевести в электронный вид основные процедуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник обратил внимание коллег на тот факт, что в России сокращается и продолжительность строительно-инвестиционного цикла. Этот прогресс позволяет специалистам ускорить темпы строительства объектов, уменьшить нагрузку, которая ложится на предпринимателей, а также упростить взаимодействие отечественных компаний со всеми органами власти.

Мишустин: программа модернизации ЖКХ позволит установить прозрачные тарифы на его услуги.

Фото и видео: Правительство России