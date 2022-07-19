Мишустин: программа модернизации ЖКХ позволит установить прозрачные тарифы на его услуги

Глава кабмина РФ рассказал о влиянии программы на стоимость коммунальных услуг для граждан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал тщательно проработать все параметры государственной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он напомнил в рамках стратегической сессии коллегам о том, что программа начнет свою работу с 2023 года. Премьер-министр надеется на то, что ее получится успешно синхронизировать с другими планами инфраструктурного развития, капитальным ремонтом жилого фонда.

Важно тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. Со следующего года нам необходимо начать его реализацию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению эксперта, такой комплексный подход окажет мультипликативный эффект для отечественной экономической системы, а также даст возможности по загрузке производственных мощностей в смежных отраслях. Михаил Мишустин уточнил, что преимущества появятся и бизнес-индустрии. Он призвал установить понятную, прозрачную систему тарифов за коммунальные услуги для населения.

Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера.

Фото и видео: Правительство России