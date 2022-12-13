Глава кабмина РФ рассказал о нововведениях государственной программы.

Российское правительство расширило параметры промышленной ипотеки. Соответствующей информацией на оперативном заседании со своими заместителями поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что теперь отечественные компании данного экономического сектора смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений. Однако для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 квадратного метра. Он должен стоить не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – каждый квадратный метр не может превышать цену в 75 тысяч рублей для Москвы, Подмосковья и Петербурга и не более 50 тысяч рублей в остальных субъектах РФ.

Программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и, конечно, будет стимулировать интерес к запуску новых проектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы.

Фото и видео: Правительство России