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Правительство расширило механизм поддержки индустриальных парков и технопарков

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Также Мишустин отметил, что будет расширен перечень возмещаемых расходов.

Правительство России расширило механизм поддержки индустриальных парков и технопарков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры для индустриальных парков, будет увеличен до 30 млн рублей на 1 га. Для частных технопарков размер компенсации увеличат с 50 до 75%. Также Мишустин отметил, что будет расширен перечень возмещаемых расходов.

Ранее Мишустин заявил, что развитие транспортных проектов будет драйвером сотрудничества Москвы и Баку.

Видео: Правительство России

Теги: индустриальные парки, михаил мишустин, правительство россии, технопарки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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