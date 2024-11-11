Правительство расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета

По словам Мишустина, эти изменения позволят распространить поддержку государства на сложные технологические производства.

Правительство России расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в обновленный приоритетный список вошли строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, сборка оборудования для работы с СПГ и другие направления. Кроме того, правительство расширило набор финансовых инструментов, которые могут быть использованы для таких проектов. Мишустин отметил, что эти изменения позволят распространить поддержку государства на сложные технологические производства.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей.

Видео: Правительство России