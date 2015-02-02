Правительство выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей

Правительство России выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина
По его словам, необходимо сохранить возможности для АПК получать кредитные программы с доступными займами по льготной ставке. Выделенные средства помогут профинансировать не менее 50 тысяч займов, уже полученных аграриями.
Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия постоянно наращивают экономическое сотрудничество.
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