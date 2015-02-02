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Правительство выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей

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Выделенные средства помогут профинансировать не менее 50 тысяч займов, уже полученных аграриями.

Правительство России выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина

По его словам, необходимо сохранить возможности для АПК получать кредитные программы с доступными займами по льготной ставке. Выделенные средства помогут профинансировать не менее 50 тысяч займов, уже полученных аграриями.

Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия постоянно наращивают экономическое сотрудничество.

Видео: Правительство России

Теги: льготная программа, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, сельхозпроизводство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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