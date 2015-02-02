Правительство выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей

Выделенные средства помогут профинансировать не менее 50 тысяч займов, уже полученных аграриями.

Правительство России выделит свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина

По его словам, необходимо сохранить возможности для АПК получать кредитные программы с доступными займами по льготной ставке. Выделенные средства помогут профинансировать не менее 50 тысяч займов, уже полученных аграриями.

Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия постоянно наращивают экономическое сотрудничество.

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