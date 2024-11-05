Мишустин: Россия и Белоруссия постоянно наращивают экономическое сотрудничество

По его словам, взаимный товарооборот по итогам восьми месяцев 2024 года вырос на 6%.

Россия и Белоруссия постоянно наращивают экономическое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

По его словам, взаимный товарооборот по итогам восьми месяцев 2024 года вырос на 6% и составил почти 3 трлн российских рублей. Мишустин отметил, что Москва и Минск модернизируют и увеличивают мощности в строительстве машин и станков, а также осваивают выпуск техники и узлов, замещающих импортные. Кроме того, наращивается взаимодействие в наукоемких отраслях – мирном атоме, космических исследованиях.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Минск.

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