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Мишустин прибыл в Минск

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Глава правительства РФ примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета российского премьера встретили замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений республики. Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. Отмечается, что в повестку дня включено около двух десятков вопросов, по итогам обсуждения планируется одобрение пакета решений.

Ранее Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России.

Видео: Правительство России

Теги: визит, минск, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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