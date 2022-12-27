Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Михаил Мишустин рассказал о необходимости контролировать выделяемые из бюджета средства.

Российское правительство проверит расходование бюджетных денежных средств, которые выделялись на специальную военную операцию. Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин, который выступил перед коллегами на заседании Координационного совета, посвященного вопросу обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ. Он пояснил, что чиновники будут контролировать организацию профильных проверок.

Запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам.

Фото и видео: Telegram / Правительство России