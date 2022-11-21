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Правительство просубсидирует скидку на покупку деревянных домов

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Для получения субсидии производители должны выполнить ряд требований.

Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что субсидия будет распространяться на готовые комплексы заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей. Для получения субсидии производители должны выполнить ряд требований. В их число входят: подтверждение наличия производственных мощностей в России, наличие прейскуранта цен на домокомплекты, фиксация скидки в договоре с покупателем.

Ранее Мишустин заявил, что правительство расширило механизм поддержки индустриальных парков и технопарков.

Видео: Правительство России

Теги: деревянные дома, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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