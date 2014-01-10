Правительство простимулирует работу предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы

Производители такого оборудования будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%.

Правительство России простимулирует работу предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, с 1 января 2025 года производители такого оборудования будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Мишустин отметил, что доля доходов предприятий от реализации оборудования должна составлять не менее 70%.

Это позволит им оставлять в своем распоряжении дополнительные средства ежегодно, чтобы как можно больше инвестировать в перспективные исследования, внедрять передовую продукцию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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